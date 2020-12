صور..وفاة المصارع الشهير "جون هوبير" عن عمر 41 عاما

وكالات

نعت منظمتا المصارعة الترفيهية العالمية WWE والنخبة للمصارعة AEW المصارع الأمريكي الشهير جون هوبير عن عمر 41 عاما بعد صراع مع مرض الرئة غير مرتبط بفيروس كورونا حسب زوجته.

وكانت ماندا زوجة جون هوبير قد أعلنت أمس خبر وفاة زوجها برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وأرفقتها بصور للراحل معها وولديهما.

وكان هوبير ينافس في منظمة AEW تحت اسم ​برودي لي​ منذ انضمامه إليها في مارس الماضي بعد أن أمضى سبع سنوات مع منظمة WWE بشخصية لوك هاربير.

