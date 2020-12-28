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" حرب بيانات"بين سفارتي الصين و الولايات المتحدة في الجزائر

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
" حرب بيانات"بين سفارتي الصين و الولايات المتحدة في الجزائر



الجزائر /سما/

اتهمت السفارة الصينية لدى الجزائر، يوم الإثنين، نظيرتها الأمريكية في الجزائر، بتشويه سمعة بكين والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأفادت السفارة الصينية في بيان على "فيسبوك" بأن "سفارة واشنطن بالجزائر نقلت على حسابها الرسمي في (فيسبوك) مقالة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية لتشويه سمعة الصين والتدخل في شؤونها الداخلية".

في نهاية هذا العام ، لاحظنا أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر نقلت على حسابها الرسمي في الفيسبوك المقالة من...

Posted by Ambassade de Chine en Algérie on Monday, December 28, 2020


كما اتهمت السفارة الصينية نظيرتها الأمريكية "بتجاهل الحقائق وتشويه سمعة الآخرين لخدمة الأهداف الذاتية وزرع بذور الشقاق".

وكانت صفحة السفارة الأمريكية بالجزائر نشرت تقريرا على "فيسبوك" يوم الأحد، نقلت فيه "شهادات شخصين من طائفة الإيغور"، تحدثا فيها عن "الاضطهاد المستمر الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني منذ عقود ضد الطائفة في مقاطعة شينجيانغ في الصين".

غالبًا ما تكون المطاعم نقطة انطلاق حميدة للتعرف على الثقافات المختلفة. ولكن يمكن استخدام الطعام والشراب والضيافة لتوعية...

Posted by U.S. Embassy Algiers on Sunday, December 27, 2020
#الصين #الولايات المتحدة الأمريكية #الجزائر #حرب تصريحات #فيسبوك #وزارة الخارجية الأمريكية

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