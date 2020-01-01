بايدن يتهم ترامب بعرقلة العملية الانتقالية

واشنطن/سما/

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، الإدارة الحالية بحجب معلومات الأمن القومي عن فريقه الذي قال إنه واجه معظم العراقيل في عملية الانتقال من البنتاغون.

وقال بايدن خلال إفادة صحفية: "تلقى فريقنا من بعض الوكالات تعاونا نموذجيا، من الموظفين المهنيين في تلك الوكالات، ومن جهات أخرى - وعلى الأخص وزارة الدفاع - واجهنا عوائق من القيادة السياسية لتلك الوزارة".

وبحسب الرئيس المنتخب فإن فريقه لا يحصل على "كل المعلومات التي يحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية".

وعلق بايدن بالقول: "هذا في رأيي عدم مسؤولية".



وذكر بايدن على وجه التحديد مكتب الإدارة والميزانية كمثال آخر للإدارة الحكومية التي كان فريقه يواجه "عوائق" من قبلها في ما يتعلق بالعملية الانتقالية وتدفق المعلومات.

رغم أن إدارته قد أذنت ببدء عملية انتقال السلطة إلى فريق بايدن، إلا أن الرئيس الحالي دونالد ترامب يرفض التنازل ويشكك في صحة الانتخابات، متهما منافسيه بالاحتيال على نطاق واسع، حتى الآن، ودون تقديم أدلة دامغة أو الحصول على حكم قضائي.