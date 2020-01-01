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لهذا السبب.. الصليب الأحمر الدولي ينتقد مسلسل "فوضى" الإسرائيلي

الإثنين 28 ديسمبر 2020 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. الصليب الأحمر الدولي ينتقد مسلسل "فوضى" الإسرائيلي



غزة /سما/

انتقدت هيئة الصليب الأحمر الدولي، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي باللغة الانجليزية، مسلسل "فوضى" الإسرائيلي، الذي يتحدث في جزئه الرابع الذي يتحدث عن عمليات لقوة إسرائيلية خاصة في قطاع غزة.

ووجه الصليب الأحمر انتقاده بشكل أساسي، لاستخدام قوة إسرائيلية في المسلسل، سيارة طبية بهدف الدخول لغزة لمساعدة قوة أخرى كشف أمرها داخل القطاع، إلى جانب ملاحقة مطلوبين.

واعتبر الصليب، أن مثل هذا العمل يخالف القانون الإنساني، إلى جانب تعذيب شخص للإدلاء باعترافات، كما وجه انتقادات كما يظهر في الفيديو استخدام مجمع طبي لأغراض عسكرية.

وردًا على ذلك شنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر ناشطين يعملون لصالحها حملة ضد الصليب الأحمر، متهمةً الهيئة بأنها تعمل ضمن معايير ازدواجية، وأنها تسعى للإضرار بالمسلسل الإسرائيلي الأنجح. كما ذكرت قناة 12 العبرية.

كما وجهت اتهامات للعاملين في الصليب الأحمر من قبل حسابات للخارجية الإسرائيلية، حول تورطهم بأفعال لا أخلاقية مقابل دفع أموال.

#الصليب الاحمر #مسلسل فوضى الإسرائيلي #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي

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