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القبض على متهم بعدة سرقات وآخر فار من العدالة بنابلس

الإثنين 28 ديسمبر 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على متهم بعدة سرقات وآخر فار من العدالة بنابلس



نابلس /سما/

قبضت الشرطة اليوم الإثنين، على شخص فار من وجه العدالة، وآخر متهم بعدة حوادث سرقة في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه توافرت معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول تواجد أحد المطلوبين للعدالة في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس وهو فار من العدالة منذ ستة أشهر وصادر بحقه 24 مذكرة قضائية بقيمة 5 ملايين شيقل.

وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة عصيرة الشمالية تساندها قوة من الشرطة القضائية ومركز شرطة المدينة في شرطة المحافظة لمكان تواجده، وتم القبض عليه.

وأكدت الشرطة أنها تحفظت على المقبوض عليه ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

كما قبضت الشرطة على مشتبه به بعدة سرقات من داخل سيارات في مدينة نابلس.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام ان الشرطة تلقت عدة شكاوى مفادها قيام مجهول بسرقة أدوات من مركباتهم في نابلس.

وباشرت الشرطة البحث والتحري، وحصرت الاشتباه بأحد الاشخاص وألقت القبض عليه، وبسماع اقواله أقر بما نسب إليه.

وأكدت أنها قامت بإحالة المشتبه به والقضايا المشتبه به القيام بها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات لقانونية بحقه اصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #سرقة #نابلس

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