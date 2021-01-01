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القواسمي : نرحب ببيان الكنائس الأمريكية الداعي الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي

الإثنين 28 ديسمبر 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي : نرحب ببيان الكنائس الأمريكية الداعي الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي



رام الله /سما/

رحب عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي ببيان الكنائس الأمريكية السبعة عشر، والذي دعا الإدارة الأمريكية المنتخبة الى اطلاق مفاوضات لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس الشرعية والقانون الدوليين وفقا لحدود الرابع من حزيران ٦٧ بما فيها القدس الشرقية ، وإعادة النظر بملف الاستيطان باعتباره غير قانوني واتخاذ اجراءات ضد التوسع الاستيطاني،  وإعادة تمويل الاتروا والسلطة الفلسطينية، والى إعادة فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن وفتح القنصلية الأمريكية في القدس.


وأكد القواسمي أن هذا البيان مهم، ويشكل قاعدة واسعه ومهمة من كنائس مسيحيه ذات تأثير واسع، ومن وراءها رجال دين مسيحيين أمريكيين مؤثرين في المجتمع الأمريكي. ويدلل على تغيير واضح في الرأي العام الأمريكي إتجاه القضية الفلسطينية العادله.

#اسامة القواسمي #حركة فتح #الكنائس الأمريكية

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