أبو العردات: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة بمثابة يوم وطني يتجدد فيه الالتزام والوفاء للشهداء والأسرى

بيروت /سما/

اعتبر أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ56، بمثابة يوم وطني يتجدد فيه الالتزام والوفاء للشهداء والأسرى والتأكيد على الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا في الوطن والشتات، حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين.

وقال أبو العردات، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الاثنين، إن إيقاد شعلة الانطلاقة سيكون الخميس المقبل في كافة المخيمات بلبنان بحضور كافة الفصائل الفلسطينية وعدد من الأحزاب اللبنانية، إلى جانب عقد ندوات سياسية ومعارض فنية وثقافية.

وأوضح أن المهرجان المركزي الذي ينظم كل عام بالخصوص سيتم تأجيله مراعاة للحالة الوبائية، لا سيما وأن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" بكافة المخيمات الفلسطينية في لبنان بلغ 2200 إصابة، إضافة إلى 200 حالة وفاة.