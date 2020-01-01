  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو العردات: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة بمثابة يوم وطني يتجدد فيه الالتزام والوفاء للشهداء والأسرى

الإثنين 28 ديسمبر 2020 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو العردات: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة بمثابة يوم وطني يتجدد فيه الالتزام والوفاء للشهداء والأسرى



بيروت /سما/

 اعتبر أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ56، بمثابة يوم وطني يتجدد فيه الالتزام والوفاء للشهداء والأسرى والتأكيد على الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا في الوطن والشتات، حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين.

وقال أبو العردات، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الاثنين، إن إيقاد شعلة الانطلاقة سيكون الخميس المقبل في كافة المخيمات بلبنان بحضور كافة الفصائل الفلسطينية وعدد من الأحزاب اللبنانية، إلى جانب عقد ندوات سياسية ومعارض فنية وثقافية.

وأوضح أن المهرجان المركزي الذي ينظم كل عام بالخصوص سيتم تأجيله مراعاة للحالة الوبائية، لا سيما وأن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" بكافة المخيمات الفلسطينية في لبنان بلغ 2200 إصابة، إضافة إلى 200 حالة وفاة.

#منظمة التحرير #ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية #الثورة الفلسطينية #فتح 56

الأكثر قراءة اليوم

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

السعودية تنفذ حكم الاعدام في عراقي قتل فلسطينياً ومواطناً

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

"يديعوت" تعلق على المناورة العسكرية الأولى من نوعها لفصائل المقاومة في قطاع غزة

الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر

اتحاد موظفي "أونروا": الوكالة طرحت منح مئات الموظفين إجازة جبرية.. وهذا ما أبلغنا به شمالي بشأن الكابونة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

اعلان سما رسائل