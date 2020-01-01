  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرفاعي: "فتح" تحرص على إحياء ذكرى انطلاقة الثورة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرفاعي: "فتح" تحرص على إحياء ذكرى انطلاقة الثورة



رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، حرص حركة فتح وأبناء شعبنا على احياء الذكرى العظيمة للانطلاقة، رغم الظروف العصيبة التي تجتاح العالم بأكمله جراء انتشار فيروس كورونا، لما تعنيه من أهمية في نفوس ابناء شعبنا في استنهاض القيم والمبادئ التي انطلقت من أجلها الثورة المعاصرة واكراما لشهداء الحركة وقادتها العظماء .

وأشار الرفاعي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، الى وجود اتصال دائم بين أقاليم فتح في مختلف دول العالم لاحياء الذكرى والتي ستنظم وفق شروط خاصة للسلامة العامة، وسيكون بعضها عبر تقنية الزوم في الأقاليم العربية والأوروبية في سوريا ولبنان السويد والنرويج والدنمارك، إضافة الى اقاليم آسيا، ماليزيا وباكستان، والأمريكيتين .

وبين أن برامج الفعاليات ستركز على ما تشكله الذكرى من إحداث نقلة نوعية للشعب من مرحلة ما بعد النكبة لمرحلة تثبيت الهوية وايجاد شخصية فلسطينية على الخارطة السياسية والجغرافية في المنطقة والعالم، والتذكير بالمؤسسين للحركة ورموزها والشهداء الذين قدمو أرواحهم من أجل هذه المسيرة العظيمة.

#مركزية فتح #انطلاقة فتح #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

السعودية تنفذ حكم الاعدام في عراقي قتل فلسطينياً ومواطناً

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

"يديعوت" تعلق على المناورة العسكرية الأولى من نوعها لفصائل المقاومة في قطاع غزة

الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيستمر

اتحاد موظفي "أونروا": الوكالة طرحت منح مئات الموظفين إجازة جبرية.. وهذا ما أبلغنا به شمالي بشأن الكابونة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

اعلان سما رسائل