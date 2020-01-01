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اسبانيا تؤجل تلقي لقاح فايزر بسبب "التحكم في درجة الحرارة"

الإثنين 28 ديسمبر 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسبانيا تؤجل تلقي لقاح فايزر بسبب "التحكم في درجة الحرارة"



مدريد/سما/

قال وزير الصحة الإسباني إن بلاده تواجه تأخيرًا في تسلم اللقاح، بسبب "مشكلة لوجستية" لشركة فايزر تتعلق بضبط درجة الحرارة.


وأوضح سلفادور إيلا في تصريحات صحفية إن مشكلة "التحكم في درجة الحرارة" أثناء عملية تحميل وإخراج اللقاح أدت إلى وقوع الحادث، لكن تم حل المشكلة الآن".

وقال إنه سيتم تسليم دفعة جديدة من اللقاح يوم الثلاثاء بدلا من الاثنين.

ومع إطلاق أوروبا حملة اللقاح، تم إعطاء الجرعات الإسبانية الأولى يوم الأحد في دار رعاية في وسط مدينة جوادالاخارا، بالقرب من العاصمة مدريد.


وكان أول شخص في إسبانيا يتلقى التطعيم هي السيدة أراسيلي هيدالغو البالغة من العمر 96 عامًا ، والتي شكرت الله على تلقي اللقاح.

وذكر وزير الصحة أنه يتوقع أن يتم تحصين حوالي 70 في المئة من سكان البلاد بحلول نهاية الصيف.

وتخطت إسبانيا رسميا الاثنين عتبة 50 ألف وفاة بكوفيد-19منذ بداية تفشي الوباء، حسب أرقام وزارة الصحة.

ومع تسجيلها 50122 وفاة، أي بزيادة 298 عن آخر بيان لوزارة الصحة نشر الخميس، صارت أسبانيا رابع أكثر دولة متضررة في أوروبا الغربية خلف إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، وعاشر دولة على مستوى العالم.

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