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الخارجية: تسجيل حالة وفاة و30 اصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

الإثنين 28 ديسمبر 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل حالة وفاة و30 اصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و30 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم، ليرتفع عدد الوفيات إلى 341، والاصابات إلى 8849.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطنة نادية الحميدي (60 عاما) لترتفع حالات الوفاة الى 14، فيما سجلت 9 إصابات سابقة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من نيوجرسي، ميتشيغن واوهايو ليرتفع عدد الإصابات إلى 5913 اصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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