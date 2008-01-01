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"يديعوت" تعلق على المناورة العسكرية الأولى من نوعها لفصائل المقاومة في قطاع غزة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تعلق على المناورة العسكرية الأولى من نوعها لفصائل المقاومة في قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

علقت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، على المناورة العسكرية "الركن الشديد" الأولى من نوعها لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الأذرع العسكرية لجميع المنظمات في قطاع غزة، ستجري لأول مرة، مناورات عسكرية واسعة النطاق غداً بقيادة حماس، سيتخللها إطلاق نار وصواريخ ودوي انفجارات وإغلاق البحر.

وأضافت: يبدو أن توقيتها يرجع إلى المناورات واسعة النطاق التي أجراها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، في فرقة غزة والحدود الشمالية، وتهدف على ما يبدو إلى خلق معادلة ردع من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وفق الصحيفة.

وعصر اليوم، أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة،  تصريحاً صحفياً حول المناورة المشتركة التي ستجريها فصائل المقاومة الفلسطينية، غداً الثلاثاء.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "تُجري فصائل المقاومة الفلسطينية غداً الثلاثاء، مناورة مشتركة على مستوى قطاع غزة، تبدأ الساعة 10:00 صباحاً"، لافتة إلى أنه في هذا الاطار، سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد الجبهة الداخلية، منها إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل كامل.
 

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