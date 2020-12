شقيقة لجين الهذلول: "يحق لها الخروج من السجن خلال شهرين"..هل يتم الافراج عنها؟

أصدر القضاء السعودي حكمه بإدانة الناشطة السعودية لجين الهذلول، وسجنها لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.



وأكدت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة لجين المعتقلة منذ أكثر من سنتين، عبر حسابها على "تويتر"، نبأ حكم السجن الصادر ضد شقيقتها لجين مع إيقاف التنفيذ لفترة من العقوبة، إلا أنها أضافت أن هناك حكما آخر بمنع سفر لجين لمدة 5 سنوات.

وتابعت لينا بالقول إنه مع احتساب مدة وقف التنفيذ والمدة التي قضتها لجين بالفعل في السجن منذ مايو عام 2018، فقد يتم إطلاق سراح لجين خلال شهرين تقريبا، مشيرة إلى أن لجين والادعاء العام ما زال بإمكانهما الاستئناف على الحكم.

BREAKING : Today @LoujainHathloul was sentenced to

-5 years and 8 months in prison

- A suspension of 2 years and 10 months in addition to the time already served (since May 2018) which would see her release in approximately two months.

-5 years travel ban

