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وزارة الخارجية والمغتربين: الجزائر توافق على استقبال الطلاب الفلسطينيين

الإثنين 28 ديسمبر 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الخارجية والمغتربين: الجزائر توافق على استقبال الطلاب الفلسطينيين



الجزائر/سما/

وافقت السلطات الجزائرية على استقبال الطلاب الفلسطينيين الدارسين في البلاد، بعد تعليق المنح الدراسية بسبب جائحة كورونا وإغلاق الحدود.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أن "فريق العمل المختص وسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة يعلنان عن حصولهما على موافقة كريمة من السلطات الجزائرية المختصة لاستقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجزائر".

ودعت الوزارة الطلبة المسجلين إلى الإسراع في تأكيد رغبتهم في السفر إلى الجزائر عبر إرسال صورة عن جواز السفر، والهوية الفلسطينية إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص.

وكانت الخارجية الجزائرية قررت في وقت سابق إلغاء مِنح الطلبة الأجانب للعام الدراسي 2020-2021 بسبب جائحة كورونا.

#الجزائر #الطلبة الفلسطينيين #جائحة كورونا

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