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الخليل: مصرع طفل وإصابة والدته في حادث سير

الإثنين 28 ديسمبر 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: مصرع طفل وإصابة والدته في حادث سير



الخليل /سما/

لقي طفل (12 عاماً) من بلدة سعير شمال شرق الخليل، مساء اليوم الاثنين، مصرعه نتيجة حادث سير ذاتي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات إن الحادث وقع في برية شيوخ شرق مدينة الخليل نتيجة انقلاب مركبة غير قانونية كان الطفل يستقلها هو ووالدته، ما أدى لإصابته بجروح وصفت بالحرجة، فيما وصفت جروح والدته بالمتوسطة ونقلا إثرها إلى المستشفى الأهلي.

وأضاف ازريقات أن خبراء السير فتحوا تحقيقا بالحادث وتم وإبلاغ  النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية وعدم قيادتها لما تشكله من خطورة على حياتهم.

#وفاة طفل #حادث سير #الخليل

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