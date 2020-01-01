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دراسة: المتعافون من كورونا لديهم مناعة وقائية قد تستمر 8 أشهر

الإثنين 28 ديسمبر 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: المتعافون من كورونا لديهم مناعة وقائية قد تستمر 8 أشهر



سما /وكالات/

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يحتفظون بذاكرة مناعية للحماية من العدوى مرة أخرى.

وذكر موقع "medisite" أن الدراسة التي أجراها باحثون أستراليون أن هذه المناعة قد تستمر مع المتعافين لمدة ثمانية أشهر على الأقل.

وأشار الباحثون إلى دور الخلايا اللمفاوية في تأمين المناعة ضد فيروس كورونا المستجد بعد الإصابة به.

وخلال الدراسة فحص الباحثون حالة 25 مصابا بكورونا، حيث جرت مراقبة معدل المناعة المكتسبة لديهم بعد التعافي، وتحديدا بين اليوم الرابع واليوم الـ 242 بعد الإصابة.

وتبين أن معدل الأجسام المضادة يبدأ في الانخفاض بعد اليوم الـ 20 من التعافي.

ومع ذلك ظل لدى جميع من خضعوا للدراسة خلايا لمفاوية تتمتع بذاكرة مناعية قادرة على التعرف إلى مكونات الفيروس.

وظلت هذه الخلايا موجودة لدى المرضى حتى بعد مرور 8 أشهر على التعافي من الإصابة.

ورأى الباحثون أن ما خلصت إليه الدراسة عنصرا إيجابيا ومطمئنا بشأن المناعة المكتسبة جراء الإصابة بالفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 80 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

#دراسة علمية #فيروس كورونا #اصابات كورونا #جهاز المناعة

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