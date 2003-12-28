أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل اليوم، أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير سعيد سعد محمد شلوف (42 عامًا)، من سكان محافظة رفح جنوب قطاع غزة،دخل عامه الثامن عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28/12/2003م.

الأسير سليمان حماد عنفان هذالين (53 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28/12/2005م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير أحمد يعقوب حنون انجاص (42 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28/12/2008م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا ، كما دخل الأسير حمدي محمد شحادة التعمري (29 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، عامه الثامن على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 28/12/2013م، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا ونصف.