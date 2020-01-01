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الشرطة تكشف ملابسات جريمة إساءة وتشهير في جنين

الإثنين 28 ديسمبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات جريمة إساءة وتشهير في جنين



جنين /سما/

كشفت الشرطة ، اليوم، ملابسات جريمة إساءة وتشهير عبر موقع التواصل الإجتماعي في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من سكان محافظة جنين حول قيام شخص مجهول بالإساءه والتشهير بها عبر موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك ) ، وبالبحث والتحري من قبل دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة تم حصر الإشتباه بمشتبه بها من سكان المحافظة وبإحضارها إلى مديرية الشرطة وتدوين إفادتها أفادت بقيامها بالإساءة والتشهير بالمشتكية .

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بها لحين إحالتها للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقها أصولاً .

#الشرطة الفلسطينية #جريمة إساءة وتشهير #مواقع التواصل الاجتماعي #جنين

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