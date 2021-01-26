أحكام وتمديد وإفراج عن أسرى

رام الله /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية،اليوم، على الأسير فالح عبد الرحيم محمود من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 36شهراً ، الأسير سامي أبو عطا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بالسجن الفعلي 24 شهرا مع غرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل و الأسير نصر الله سرحان البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات ونصف، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل .

ومددت المحكمة توقيف الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة في الداخل حتى ٧/١/٢٠٢١ ، الأسرى هشام البشيتي،ومالك أبو سنينة وأحمد أبو الهوى حتى تاريخ 1/4/2021 ،الأسير زيد اسعد عبدالصمد من طولكرم حتى تاريخ 26-1-2021 .

وأفرج الاحتلال عن الأسير عماد الشيخ من رام الله بعد عام من الاعتقال ، الأسيير عمر معن بدران من دير الغصون شمال طولكرم بعد اعتقال دام 4 سنوات ، الأسير وليد مصطفى عيسى سالم ديب من حي التفاح بغزة بعد 11 شهراً خلف القضبان.