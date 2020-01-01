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الاعلامي الحكومي بغزة: تسعيرة المولدات الكهربائية ستخضع للتقييم من فترة لأخرى

الإثنين 28 ديسمبر 2020 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة: تسعيرة المولدات الكهربائية ستخضع للتقييم من فترة لأخرى



غزة /سما/

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومة بغزة سلامة معروف، اليوم الإثنين، أن المكتب الاستشاري الهندسي، توصل إلى أن نتيجة تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة، بالحد الأني، يبلغ 2.8 شيكل، وتزداد التكلفة في مشاريع أخرى.

وأكد معروف، في حديث مع إذاعة "صوت الأقصى"، وجود توصية بإقرار الرسوم النهائية بـ 3.3شيكل للكيلو وات/ساعة.

وقال: "أعلنا بشكل واضح أن التسعيرة ستخضع للتقييم من فترة زمنية لأخرى وفق مستجدات تطوير هذه الشبكات وتحديثها بما يسمح بتقليل عملية تكلفة الإنتاج وبالتالي تقليل سعر التكلفة، والقرار بشكله الحالي جاء موائما وخفض من قيمة ما سيتم دفعه من المواطنين".

وأضاف أن الحكومة "أعفت هذه المشاريع من كامل الرسوم والضرائب المستحقة على عملية الترخيص كجزء من مسئولية الحكومة لتطوير هذا القطاع".

وأشار إلى أن زيادة التعرفة بعد انتهاء عمل المكتب الاستشاري من واقع المتابعة لمدة شهر كامل يعود لسببين، الأمر الأول هو ما يتعلق بتقصير الأحمال للمولدات.

وتابع: "كل الدراسات التي جرت سابقا اعتمدت نظريا على تقدير حمل المولدات بنسبة 75% بحسب ما هو موجود في كتالوجات الشركات المنتجة، في حين أن الواقع العملي أثبت أن المولدات العاملة في أحسن حالاتها لا تتجاوز نسبة الأحمال فيها 40%".

وأوضح أن الأمر الثاني هو موضوع الفاقد الفني وتم تقديره وفق الدراسات السابقة سواء الحكومية أو الأهلية بنسبة 10% كحد أقصى.

وأردف: "في حين أن واقع الشبكات الموجودة في هذه المشاريع أثبت أن أقل مشروع من المشاريع التي جرى العمل عليها تبلغ نسبة الفاقد الفني فيه 22%، وهو ما يعني أن هناك فجوة كبيرة بين الواقع العملي وبين التقدير الذي كان يتم عبر الدراسات".

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