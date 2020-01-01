  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جريمة حرب".. حماس تعلق على قرار منع تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا

الإثنين 28 ديسمبر 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جريمة حرب".. حماس تعلق على قرار منع تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا



غزة /سما/

أكد عضو مكتب العلاقات الدولية لحركة حماس باسم نعيم أن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح مضاد لفيروس "كورونا" يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.

وشدد على أن القرار يعتبر جريمة حرب ينتهك فيها الاحتلال حقوق الأسرى في سجونه، وتعكس العنصرية تجاه غير اليهود، وهو سلوك متوقع بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "الدولة اليهودية" العنصري في العام ٢٠١٨.

وقالت: "إن المادتين (146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت عليها دولة الاحتلال، تلزمها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب".

وأضاف "دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف الأسرى في سجونها، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن",

ودعا "نعيم" المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال كي يشمل الأسرى في حملة التطعيم، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بدورها في هذا الجانب.

#حماس #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #لقاح كورونا #تطعيم كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

الأخبار الرئيسية

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

نصر الله يتوعد تل ابيب: ضاعفنا عدد الصواريخ الدقيقة ونستطيع ضرب أي مكان في إسرائيل

الصحة : لقاحات كورونا ستصل فلسطين خلال اسبوعين وستكون مجانية

الصحة : 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعاف

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

اعلان سما رسائل