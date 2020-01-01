الكيلة تتسلم منحة مالية مقدمة من منظمة التعاون الإسلامي

رام الله /سما/

تسلمت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، منحة مالية مقدمة من منظمة التعاون الإسلامي، بالنيابة عن صندوق التضامن الإسلامي، للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وتسلمت الكيلة المنحة من القائم بأعمال مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين علي صافي.

وأشادت الكيلة بجهود منظمة التعاون الإسلامي في دعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط فلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت الكيلة على الجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين لدعم فلسطين وشعبها على المستويات كافة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتعاون الكبير الذي تبديه المنظمة لتوفير ما يمكن من احتياجات لدعم القطاع الصحي في فلسطين.

من جهته، قال صافي إن هذه المنحة هي ثمرة جهود قام بها الأمين العام للمنظمة، من خلال صندوق التضامن الإسلامي لدعم فلسطين ووزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا.