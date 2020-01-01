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الزراعة بغزة تتحدث عن آخر مستجدات أسعار الدواجن في القطاع

الإثنين 28 ديسمبر 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تتحدث عن آخر مستجدات أسعار الدواجن في القطاع



غزة /سما/

تحدث المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة م. أدهم البسيوني اليوم الإثنين، عن أسعار الدواجن في أسواق القطاع.

وقال البسيوني في تصريح صحفي، إنّ "أسعار الدواجن عادت لطبيعتها بعد تذبذب استمر ليومين أو ثلاثة"، مؤكداً على أنّ الوزارة لا تسمح بإدخال كميات من البيض المخصب تغرق السوق وتؤدي إلى كساد وتدهور في أسعار الدواجن.

ونوه إلى أنّ يومي الإغلاق التي طرأت خلال هذا الشهر كان لها انعكاسها على أسعار الدواجن ويتسبب بتذبذب عارض ما بين قبل وبعد الإغلاق.

وشدد على وجود متابعة من قبل الوزارة لعدم إحداث احتكار أو استغلال أو إغراق من قبل التجار وللحفاظ على معدلات سعرية متزنة، مشيراً إلى أن غزة تخضع لنظام السوق الحرة القائم على العرض والطلب.

#وزارة الزراعة #قطاع غزة #اسعار الدجاج #أسعار الدواجن #غزة

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