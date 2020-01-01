ما حقيقة تصريحات نُسبت لوزيرة السياحة حول حادثة مسجد "النبي موسى"؟

بيت لحم /سما/

كشفت وزارة السياحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن مدى صحة تصريحات نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نُسبت للوزيرة رولى معايعة، حول الحفل الذي أُقيم في مسجد النبي موسى.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "لا صحة للتصريحات المنسوبة للوزيرة رولى معايعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحفل الذي أقيم في مقام النبي موسى بالقدس".

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحين لمعايعة ومدير مكتبها جريس قمصية، تمثّل الأول باستنكارها اعتداء المواطنين على المحتفلين في مقام النبي موسى، والثاني بأن قميصة صرّح بأن وزارة السياحة، استشارت وزارة الأوقاف، حول إقامة حفل غنائي في مقام النبي موسى، وأن الأخيرة لم تُبد أي اعتراض.

وفي ذات السياق، نفى قميصة، في تصريح صحفي، جميع التصريحات المنسوبة للوزيرة معايعة أو له، مؤكداً أنه لم يصدر أي تصريح منها.