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حصول 4 أندية فلسطينية على رخصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الإثنين 28 ديسمبر 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصول 4 أندية فلسطينية على رخصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم



رام الله /سما/

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنّ أربعة أندية محلية حصلت على الرخصة الآسيوية التي تتيح لها المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مستقبلاً.

وأوضح الاتحاد في بيان، اليوم الاثنين، أن الأندية التي حصلت على الرخصة هي: مركز بلاطة، ومركز الأمعري، وشباب الخليل، ومؤسسة البيرة، بعد استيفائها كافة المعايير المطلوبة من حيث البنية التحتية والمعايير القانونية والمالية وغيرها من المتطلبات.

وبارك رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، هذه الخطوة الهامة المتمثلة في زيادة عدد الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية هذا العام، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الفلسطينية على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والرياضية والقانونية والمالية.

وأكد أهمية التزام كافة الأندية بالأنظمة والقوانين الوطنية والقارية والدولية، باعتبارها الضمان الحقيقي لحماية النشاط الرياضي في أي نادي وفتح الآفاق أمامه لمواصلة التطور والبناء انسجاماً مع رؤية ورسالة الاتحاد الرامية الى مواصلة نشر اللعبة وحمايتها وتطويرها، وإقامة المسابقات المختلفة.

#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #بطولة كأس الاتحاد الآسيوي #اندية فلسطينية

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