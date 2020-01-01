إيران تُعلق على تحرّكات لغواصات إسرائيلية وأمريكية في الخليج تمسّ أمنها

طهران /سما/

حذرت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، من تجاوز الخطوط الحمراء المُتعلقة بأمنها في الخليج، عقب تداول تقارير صحفية لتحركات لغواصة إسرائيلية وأمريكية باتجاه المنطقة.

وأكّد زاده، خلال مؤتمر صحفي، على أنّ بلاده ستُدافع عن نفسها ضد أي "مغامرة" قد تقدم عليها إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة، فالجميع يُدرك ما يعنيه الخليج بالنسبة لإيران".

وقال "يُدرك الجميع سياسات الجمهورية الإيرانية في مجال الأمن والدفاع الوطني، ويعرفون جيدًا إلى أي حد سيكون الخطر مرتفعًا في حال أرادوا تجاوز الخطوط الحمر لإيران".

وأضاف: "بعثنا عبر قنوات مختلفة برسائل للحكومة الأمريكية ولأصدقائنا في المنطقة، لئلا يندفع النظام الأمريكي الحالي نحو مغامرة جديدة في المنطقة في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض".

وتابع: "نحن لا نبحث عن التوتر، ولم نبحث عنه، ولن نبحث عنه، لا سيما في المنطقة. لكن ليس لدينا أدنى شك في الدفاع عن بلدنا"، معبّرًا عن أمله في أن "يتمكن العقلاء في واشنطن من ضبط التوترات".

يشار إلى أنّ البحرية الأميركية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن غواصة نووية أبحرت في مضيق هرمز، في خطوة اعتبرت عرضًا للقوة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق.

كما نقلت تقارير صحافية أجنبية عن وسائل إعلام عبرية، أنباء عن عبور غواصة إسرائيلية قناة السويس في طريقها إلى الخليج العربي أيضّا.

وشهدت العلاقات المقطوعة منذ نحو أربعة عقود بين طهران وواشنطن، توترًا متزايدًا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتمد سياسة "ضغوط قصوى" على إيران.