"المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي"..تسليم مذكرة قانونية للمؤسسات الدولية حول أوضاع الاسرى

غزة /سما/

سلمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية مذكرة قانونية تحذر فيها من خطورة الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا ورفض الاحتلال ادخال اللقاح اللازم لهم داخل السجون.

وأكدت لجنة الأسرى في بيان لها، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام ما يحصل من مطالبة المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والضغط على الاحتلال من أجل تحسين أوضاع الأسرى والإفراج عنهم.

وطالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، المؤسسات الدولية بالنهوض بواجباتها والتزاماتها الدولية والإنسانية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياساته العنصرية التي أدت لاستشهاد 226 من الأسرى.

وأشارت القوى إلى وضع الأسرى خاصةً في ظل جائحة كورونا التي تهدد حياة الأسرى والأسيرات وكبار السن والأطفال الأسرى بفعل السياسات والجرائم العنصرية الإسرائيلية.