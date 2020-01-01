فلسطين تشارك باجتماع المجموعة العربية "بالإيسيسكو" حول ميثاق اللجان الوطنية

رام الله /سما/

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو"، اليوم الاثنين، لقاءً افتراضياً بين اللجان الوطنية العربية في الدول الأعضاء، والأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات، في إطار التشاور مع اللجان الوطنية بشأن مشروع ميثاق اللجان الوطنية للإيسيسكو.

وشاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في اللقاء ممثلةً بأمينها العام دوّاس دوّاس، ومدير دائرة الإيسيسكو والملفات المتخصصة، فادي أبو بكر، والمستشار القانوني للجنة مصطفى عامر.

وثمّن دوّاس جهود منظمة "الإيسيسكو" المتواصلة في أن تكون منارة إشعاع دولي في مجالات التربية والثقافة والعلوم، معتبراً إطلاق مشروع ميثاق اللجان الوطنية، وإشراكهم في عملية مراجعته وإغناء مواده تجسيداً للمقاربة التشاركية التي أرستها المنظمة مع الدول الأعضاء، وتعزيزاً لتوجهاتها الراهنة والمستقبلية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأكد أهمية الميثاق في إطار الحرص على تعزيز العلاقة وتأسيسها على أسس صحيحة بين الإيسيسكو واللجان الوطنية كجهة اتصال رسمية مع الدول الأعضاء.

وعرض دوّاس تقرير اللجنة الفلسطينية وملاحظاتها حول مشروع ميثاق اللجان الوطنية للإيسيسكو، مبدياً استعداد اللجنة الكامل بتقديم كل يلزم من مشورات وتفاعلات وممارسات إيجابية من شأنها دعم جهود "الإيسيسكو" في تجديد الرؤى والاختيارات وترجمة تطلعات الشعوب الإسلامية في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال.