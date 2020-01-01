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الفريق الأهلي يطالب الحكومة بتوضيح معايير وإجراءات التعويض للعمال

الإثنين 28 ديسمبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفريق الأهلي يطالب الحكومة بتوضيح معايير وإجراءات التعويض للعمال



رام الله /سما/

طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وزارة المالية بتوضيح معايير تعويض العمال، وماهية المستفيدين، والأحكام الناظمة وآليات الاستفادة وإجراءات التعويض، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتيه صرف 13 مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة.

كما دعا الفريق الأهلي في رسالته لوزير المالية شكري بشارة الى تطوير قاعدة للبيانات خاصة بالعمال بالشراكة مع وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، وكافة الأطراف ذات العلاقة، وتحديدا العمال في قطاع العمل غير المنظم، إضافة الى تزويد المواطنين بالمعلومات حول التعويضات المعلن عنها، ونشرها للعامة، لما سيعزز ذلك من ثقة المواطنين بإدارة العملية، وبعمل الحكومة والتزامها بمبادئ الشفافية والشراكة.

#وزارة المالية #الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة #العمال الفلسطينيين

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