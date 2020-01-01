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إسرائيل تتطلع للخروج من أزمة كورونا في آذار القادم

الإثنين 28 ديسمبر 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتطلع للخروج من أزمة كورونا في آذار القادم



القدس المحتلة /سما/

أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن تفاؤلهم من سير حملة التطعيم التي انطلقت مطلع الأسبوع الفائت، وقد تم تطعيم نحو 380 ألف مواطن لغاية الآن من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو تسعة ملايين و200 ألف نسمة.

ويضيف المسؤولون انه في حال تواصلت حملة التطعيم بوتيرتها الحالية وبنفس الاقبال الجماهيري عليها، فذلك يعني ان الاطقم الطبية ستتمكن من تطعيم كافة الفئات السكانية المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا في غضون شهرين او ثلاثة، أي لغاية شهر مارس/اذار 2021.

من ناحيتهم يقول خبراء إسرائيليون ان الحد الأدنى المطلوب لنسبة السكان الذين خضعوا للتطعيم هو نحو 40% من مجمل المواطنين حتى نتمكن من اعتبار أزمة كورونا قد انتهت.

ويرى هؤلاء الخبراء انه من غير الضروري تطعيم من هم تحت سن الـ 16 عاما، وهم يشكلون نسبة معينة من المواطنين، الى جانب السعي أولا لتطعيم كل من هم فوق سن الستين عاما وكذلك من يعانون من امراض مستعصية ومزمنة وكذلك الاطقم الطبية والعاملين في جهاز التعليم.

وبمجرد الانتهاء من تطعيم هذه الفئات السكانية يمكن التعامل مع فيروس كورونا على انه في طريقه الى الزوال نظرا لأن خطره المميت قد زال وبقيت عملية تنظيم مواصلة التطعيم لبقية فئات الشعب.

#اسرائيل #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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