  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النقل" و"المرور" تتفقان على آلية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا

الإثنين 28 ديسمبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقل" و"المرور" تتفقان على آلية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا



رام الله /سما/

اجتمعت اليوم الإثنين، وزارة النقل والمواصلات ممثلة بوحدة الرقابة الميدانية والتفتيش ومراقب المرور العام مع شرطة المرور.

وجاء هذا الإجتماع بتوجيهات من وزير النقل والمواصلات أ.عاصم سالم، بهدف وضع آلية لتنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل والمواصلات، والتي من ضمنها إلتزام سائقي المركبات العمومية بالزي الموحد واللوحة التعريفية بالمركبات العمومية والرقم 150 التي تعكس الصورة الحضارية لهذه المهنة المشرفة، وكذلك متابعة المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد المجتمعون على أهمية تنفيذ هذه القرارت لما لها من أثر إيجابي على قطاع النقل العام.

من الجدير بالذكر أن العمل على تنفيذ القرارات السابق ذكرها يسري إبتداءاً من تاريخ 1/1/2021.

#وزارة النقل والمواصلات #شرطة المرور

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

الأخبار الرئيسية

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

نصر الله يتوعد تل ابيب: ضاعفنا عدد الصواريخ الدقيقة ونستطيع ضرب أي مكان في إسرائيل

الصحة : لقاحات كورونا ستصل فلسطين خلال اسبوعين وستكون مجانية

الصحة : 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعاف

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

اعلان سما رسائل