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وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة



غزة /سما/

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، بيانا صحفيا بشأم المناورة العسكرية التي تنفذها الفصائل في غزة بعنوان الركن الشديد.

وقالت الوزارة في بيانها، إن  فصائل المقاومة الفلسطينية تجري غداً الثلاثاء، مناورة مشتركة على مستوى قطاع غزة، تبدأ الساعة 10:00 صباحاً، وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد الجبهة الداخلية كالآتي:

 إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل كامل.

 إغلاق شارع الرشيد أمام حركة المواطنين والمركبات على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة، باستثناء المنطقة الواقعة ما بين دوار السودانية شمالاً حتى الشيخ عجلين جنوباً/ نقطة الساحل، والتي ستكون مفتوحة أمام المركبات فقط.

 إخلاء عدد من المقرات الأمنية والشرطية.

 يستمر سريان كافة الإجراءات المُتخذة لمدة 24 ساعة من بدء تنفيذها.

كما سيتخلل المناورة انتشار لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، وحركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وستُسمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

لذا ندعو المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الصدد، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية ميدانياً.

#غزة #وزارة الداخلية #الركن الشديد #الفصائل الفلسطينية #مناورة عسكرية #اغلاق البحر #بحر غزة

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