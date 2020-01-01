الاحتلال يهدم بركسا في اللبن جنوب نابلس

نابلس /سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بركسا وأغلقت اثنين آخرين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس .

وقال يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية لمعا أن قوات الاحتلال هدمت بركسا مساحته 80 مترا كان يستخدم كمغسلة وتصليح السيارات تعود ملكيتها للمواطن جهاد فيصل عويس .

وأكد رئيس المجلس أن جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها دوريات عسكرية اقتحمت المنطقة الواقعة على الشارع الرئيسي للقرية وهدمت المنشأ بشكل كامل كما أغلقت مداخل منشاتين بشكل كامل .

واضاف عويس أن عملية الهدم جاءت بعد أقل من أسبوعين من اخطارات وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإزالة المنشآت بسبب بنائها في منطقة سي الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.