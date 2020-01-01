وفاة إسرائيلي بعد ساعتين من تلقيه لقاح كورونا

القدس المحتلة /سما/

توفي إسرائيلي في السبعينات من عمره، اليوم الاثنين، جراء تعرضه لنوبة قلبية بعد ساعتين من تلقيه لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه لا وجود علاقة بين اللقاح والوفاة، ولكن الحالة لا زالت قيد التحقيق.

وأفادت وزارة الصحة الاسرائيلية أن المسن يعاني من أمراض في القلب والذي كان قد أصيب أيضا بنوبات قلبية في الماضي.

وأقر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور حيزي ليفي، بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع برئاسة رئيس وحدة الأمان.



يشار الى أن حملة التطعيمات للكورونا مستمرة كما هو معتاد.