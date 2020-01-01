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انشقاق اثنين من أعضاء حزب "كحول لفان"

الإثنين 28 ديسمبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
انشقاق اثنين من أعضاء حزب "كحول لفان"



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن عضوا الكنيست آساف زامير، وميكي حايموفيتش، أعلنا الليلة الماضية انشقاقهما عن حزب "كحول لفان"، دون الإفصاح عن نوايهما السياسية، حيث طلبا من رئيس الحزب بيني غانتس، عدم إدراجهما في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن زامير وحايموفيتش، كانا قد صوتا ضد مشروع قانون تمرير الميزانية العامة، إلى جانب رام شيفا، وهو ما أدى إلى حل الكنيست بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع حزب "الليكود".
 
وأوضحت الصحيفة أن غانتس دعا زامير إلى اجتماع وأبلغه بأنه لن يدرجه في قائمة الحزب بسبب تصويته ضد مشروع القانون وهو ما يخالف قرارات الحزب، في حين أن حايموفيتش استبقت ذلك بإعلان القرار بنفسها قبل أن تلتقي غانتس.
 
وقالت الصحيفة: إن ذلك ربما مقدمة لإعلان محتمل للرجل الثاني في الحزب غابي أشكنازي بالانشقاق، مشيرةً إلى أنه لم يُقرر بعد ما إذا كان سيعتزل الحياة السياسية أو سيشكل حزبًا جديدًا، والاتجاه نحو الانضمام لحزب آخر.
 
وسبق ذلك انشقاق عدد من أعضاء الحزب من أبرزهم تسفي هاوزر، ويوعاز هاندل.
 
وبحسب ما أظهرته استطلاعات الرأي الإسرائيلية، فإن حزب "كحول لفان" سيجد صعوبةً في الوصول إلى نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة التي ستُجرى في الثالث والعشرين من شهر مارس/ آذار المقبل.

#حزب ازرق ابيض #غانتس #اسرائيل

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