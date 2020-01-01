نصر الله يتوعد تل ابيب: ضاعفنا عدد الصواريخ الدقيقة ونستطيع ضرب أي مكان في إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار" أمس الأحد، أن الحزب يمتلك الآن ضعف عدد الصواريخ الدقيقة التي كان يمتلكها قبل عام، على الرغم من جهود إسرائيل لتدمير منشآت إنتاج الصواريخ.



وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قال نصر الله: إن الحزب لديه القدرة على ضرب أي مكان في إسرائيل، مهدّدًا بأنه لم يتخلَّ عن نيته الانتقام لاغتيال عناصره في سوريا في شهر آب/ أغسطس الماضي.



وأشار نصر الله إلى أن هناك العديد من القضايا المتعلقة بحزب الله، التي لا تعرفها إسرائيل، لأنها محصورة في دائرة ضيقة من الأشخاص السريين.



وأضاف أن الأسابيع الأخيرة المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حرجة ويجب التعامل معها بحذر"، واصفًا ترامب بأنه "مجنون"، وفق تعبيره.



وردًا على سؤال ما إذا كان قد تم تطعيمه بلقاح كورونا، أجاب نصر الله: "لم أفكر في الأمر بعد"، وشدد على أنه إذا تم تطعيمه فلن يفعل ذلك بلقاح من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.