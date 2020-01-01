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الخارجية الإيرانية: قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله

الإثنين 28 ديسمبر 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإيرانية: قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله



طهران / وكالات /

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله في بغداد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، على تلقي طهران في وقت سابق رسائل من السعودية لم تكن دبلوماسية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي.
وقال المتحدث: “نأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال قاسم سليماني، ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال”.
وردا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران، شدد سعيد خطيب زادة على أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات، قائلا: “نحن نفكر بجميع السيناريوهات، ومستعدون لأي سيناريو، نأمل من إدارة دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة”.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده: “لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد”.

#سليماني #السعودية #العراق

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