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مشاهدة مباراة الهلال وحي العرب بورتسودان بث مباشر في الدوري السوداني 2020

الإثنين 28 ديسمبر 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الهلال وحي العرب بورتسودان بث مباشر في الدوري السوداني 2020



الخرطوم / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد حي العرب بورتسودان بث مباشر اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 في افتتاح منافسات الفريقين في الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

مباراة الهلال وحي العرب اليوم مباشر تبث من ملعب الزعيم الأزرق على قناة الملاعب الرياضية (sudan sport) عند الساعة 06:00 مساءً بتوقيت الخرطوم والقاهرة، 07:00 بالسعودية.

واختتم الهلال السوداني تحضيراته أمس لمواجهة حي العرب، إذ شارك اللاعبون في الحصة التدريبية التي جرت بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق والفريق المساعد له.

وقالت صفحة الهلال الرسمية عبر فيسبوك إن الحصة التدريبية شهدت حماسا وندية كبيرة في التقسيمة النهائية بين لاعبي الفريق الأول؛ للظهور بشكل جيد في مستهل مشوار الدوري الممتاز.

رابط مباراة الهلال وحي العرب مباشر: اضغط هنا

ويسعى لاعبو الهلال إلى استغلال تعثر المريخ أمس في الجولة الافتتاحية، إذ فشل حامل لقب الدوري السوداني في المواسم الأربعة المنصرمة في التغلب على هلال كادوقلي بالافتتاح.

وتلقى مجلس إدارة وجمهور الهلال الساعات الماضية أخبارا إيجابية لا سيما بعد إعلان المستشار السعودي تركي آل شيخ قبوله الرئاسة الشرفية للنادي، إذ من المتوقع أن تشكل إضافة كبيرة.

وتجري مباراة الهلال وحي العرب بالتزامن مع ثلاث مواجهات أخرى في الدوري السوداني، إذ يلعب أهلي الخرطوم ضد أهلي مروي، الخرطوم الوطني وهلال الأبيض، نيالا ومريخ الفاشر.

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