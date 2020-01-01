قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا من الضفة بينهم فتية

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الإثنين، 13 مواطنا من الضفة، بينهم فتية.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من الخليل، بينهم فتيان، وهم: حسن وليد صبارنة (16 عاما)، وديار صليبي (16 عاما) وكلاهما من بلدة بيت أمر، ومأمون محمد الهيموني، ونبيل الجعبري، وأنور خليل الجعيدي، كما اعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق من مساء أمس الطالب الجامعي نادر عويضات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بلال فتحي كنعان من بلدة جبع غرب جنين، والفتى محمود إسماعيل صلاح (16 عاما) من بيت لحم، وثلاثة مواطنين من سلفيت، وهم: يوسف سميح عاصي (17 عامًا)، وحسان معتز سليمان، ومحمد الأسعد.

يُضاف إلى المعتقلين، حسن بشير حلوان من قلقيلية، والطالب في جامعة بيرزيت عمرو عقل من رام الله.