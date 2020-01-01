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"المواصفات والمقاييس" تعتمد التعليمات الفنية الالزامية الخاصة ببيان الطاقة لأجهزة التكييف

الإثنين 28 ديسمبر 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الاثنين، اعتماد التعليمات الفنية الالزامية الخاصة ببيان الطاقة لأجهزة التكييف، والتي تحمل الرقم ( 88-2020)، وتختص بتحديد متطلباتٍ واشتراطاتٍ للمعلومات المتعلقة ببيان الطاقة لأجهزة التكييف التي تعمل بالكهرباء.

وأوضحت، في بيان، أن اعتماد هذه التعليمات جاء بعد المصادقة عليها من قبل وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس خالد عسيلي، ورئيس سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية ظافر ملحم، على أنه يبدأ سريان تنفيذها بعد عام من اعتمادها على جميع اجهزة التكييف التي يتم طرحها في السوق.

وأشارت إلى أن صياغة وإعداد هذه التعليمات جرت من قبل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسلطة جودة البيئة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبرئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وتحدد هذه التعليمات مسؤولية مصنعي ومستوردي اجهزة التكييف، ومسؤولية كل الجهات المختصة بالتفتيش على تلك الاجهزة في الاسواق، والتأكد من التزام المصنعين والموردين والتجار بهذه التعليمات كمتطلبات واشتراطات بيان الطاقة لأجهزة التكييف.

كما تنص على ضرورة توفير ودقة بيان الطاقة لأجهزة التكييف، ووضوحها للمستهلك، حتى يتمكن من اختيار الجهاز المناسب له دون ان يتعرض للتضليل، الامر الذي يتوجب على الجهات الرقابية التأكد من مطابقة بيان الطاقة للأجهزة للاشتراطات الواردة في التعليمات الفنية، بحيث توفر بطاقة بيان مطبوعة لكل مكيف بخصوص تصنيفات كفاءة الطاقة، وتكون مطبوعة على الوحدة اللخارجية والداخلية وعلى الغلاف بطريقة تجعلها مرئية بشكل واضح وتوفير الوثائق الفنية للجهاز.   

ودعت المؤسسة المهتمين بهذه التعليمات الفنية الالزامية الحصول عليها مجاناً من خلال مكاتب وفروع المؤسسة، ومن خلال الموقع الالكتروني (www.psi.pna.ps)، كما دعت المصنعين والموردين والتجار الى سرعة تصويب اوضاعهم خلال فترة السماح المحددة في التعليمات وقبل البدء في اجراءات الرقابة والتفتيش من قبل الجهة المختصة بذلك.

#المواصفات والمقاييس #التكييف

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