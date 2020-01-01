الصحة : لقاحات كورونا ستصل فلسطين خلال اسبوعين وستكون مجانية

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، ان "وزارة الصحة بدأت بمراسلة شركة فايزر للحصول على اللقاح الخاص بكورونا بعد توفير الرئيس محمود عباس الثلاجات الخاصة لحفظ اللقاح"، لافتا الى ان الوزارة على تواصل مع 3 جهات رسمية لشراء اللقاح وهي: موديرنا وفايزر وسبوتنيكv".

واشار الشخرة خلال حديثه في برنامج " شد حيلك ياوطن" الذي يبث عبر شبكة "وطن" الاعلامية الى أن اللقاح الروسي سيكون متوفرا خلال الايام القليلة القادمة، قائلاً "أنهينا كل الاجراءات والتراخيص وننتظر بدء التوريد، وغدا سيكون لنا اجتماع معهم".

ولفت الشخرة، الى أنه خلال الاسبوعين القادمين ستصل لقاحات الكورونا الثلاث الى فلسطين وستكون مجانية للمواطنين، وسيجري العمل بها فورا حسب البروتوكلات الموضوعة من وزارة الصحة.

وأكد أن اللقاح الروسي مدروس علميا في كل دول العالم وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول فاعلية اللقاح واثاره هي افتاءات شخصية.

وكشف الشخرة الى ان وزارة الصحة على تواصل مع الجانب الاسرائيلي الذي لديه عطاء خاص لشراء اللقاح الروسي، والذي سيكون متوفرا لديهم خلال ايام وسيبدأون به على الفور.

وقال الشخرة إن اللقاحات معتمدة على مواد اساسية متشابهة، وكلها جيدة، وستكون اختيارية للمواطنين، وإلزامية للمسافرين والذين يعملون في بعض المؤسسات.

وحول الفئات التي ستأخذ اللقاح اولا، أشار الى أن البداية ستكون مع الطواقم الطبية، ومن ثم اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن، وتليها الفئات الاخرى، وسيتم الاعلان عن ذلك من قبل وزيرة الصحة.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي، قال الشخرة إن فترة الاغلاق ساعدت الطواقم الطبية وساهمت بانخفاض أعداد الحالات والانتشار ولكن ليس بالشكل الكبير، مضيفا "نتمنى من المواطينن الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية، حتى نتمكن من الخروج من هذه الازمة."

وتابع "ننتظر التقيمات الطبية والامنية حتى نهاية فترة الاغلاق اي مع نهاية الاسبوع الحالي لنرفع التوصيات للجنة الطوارئ العليا وهي تقرر الخطوة اللاحقة وستكون لصالح الوطن والمواطن، حيث سيتم عقد احتماع للجنة الوبائية اليوم وخلال الفترة القادمة ستكون في اجتماع دائم ومتواصل لتقييم الوضع بشكل عام."