  1. الرئيسية
  2. هو وهي

الوقت والهدف من الأشياء المهمة عند التخطيط للسفر

الإثنين 28 ديسمبر 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوقت والهدف من الأشياء المهمة عند التخطيط للسفر



وكالات / سما /

سواء كنت نادرا ما تذهب بعيدا عن المنزل أو سافرت كثيرا لدرجة أنك لا تشعر بحماسة عند التفكير في المكان الذي تريد الذهاب إليه، يمكن أن يكون من الصعب اختيار رحلتك المقبلة. إذا لم تكن من محبي السفر، قد تفكر فقط في الذهاب إلى نفس المكان الذي عادة ما تقضي فيه عطلتك ولكن لما لا تضفي القليل من التغيير. وفيما يلي أشياء لوضعها في الاعتبار يمكن أن تساعد في الاختيار.

الوقت:

كم لديك من الوقت؟ أحد أكبر الأخطاء التي يقع فيها المسافرون غير المحنكين هي محاولة فعل أشياء كثيرة. على سبيل المثال، إذا كان لديك سبعة أيام في أوروبا تريد خلالها زيارة ثلاث دول أو مدن مختلفة تقع على مسافات متباعدة من بعضها، فسوف تضيع كمية هائلة من الوقت في القطارات أو الطائرات. كن واقعيا بشأن ما يمكنك فعله في الوقت المتاح لك. فإذا كنت مسافرا بعيدا فيجب الوضع في الاعتبار عامل المناطق الزمنية وإذا ما كان من المحتمل أن تعاني من فروق التوقيت ليوم أو اثنين، بحسب موقع "ترافل ديلي نيوز".

الغرض:

هل تريد الاسترخاء على الشاطئ أم تأمل القيام بأنشطة مثل الإبحار أو التزلج أو الغوص؟ هل أنت من النوع الذي يفضل التخييم أم لا تفكر في شيء أقل من فنادق أربعة نجوم؟ وفي حين يجب التأكد من التخطيط لرحلة سوف تستمتع بها، قد تريد أيضا استغلال هذه الفرصة للخروج من منطقة الراحة.

ربما لست مستعدا بعد للحياة الخشنة في المناطق النائية ولكن يمكن تجربة وسائل إقامة أكثر بساطة من المعتاد أو ربما إذا ما كنت معتادا على السهر فربما تود رؤية ما يفعله من يستيقظون مبكرا. وقد تشعر بالانتعاش والتجديد بالقيام بالسفر الذي يمزج الأشياء المجربة التي تحبها بأشياء جديدة مثيرة.

#الوقت #الهدف #السفر

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الأخبار الرئيسية

الصحة : لقاحات كورونا ستصل فلسطين خلال اسبوعين وستكون مجانية

الصحة : 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعاف

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

860x484 (3)

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

اعلان سما رسائل