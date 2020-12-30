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الخارجية الفلسطينية تعلن موافقة الجزائر على استقبال الطلبة الفلسطينيين

الإثنين 28 ديسمبر 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تعلن موافقة الجزائر على استقبال الطلبة الفلسطينيين



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدي جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، اليوم الاثنين، موافقة السلطات الجزائرية المختصة على استقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجزائر، الذين سجلوا للأسبوع الأول من شهر كانون الثاني لعام 2021.

 ودعا فريق العمل المختص في الوزارة الطلبة المسجلين إلى الاسراع في تأكيد رغبتهم في السفر الى الجزائر، من خلال إرسال صورة عن جواز السفر، والهوية الفلسطينية إلى البريد الإلكتروني التالي : e-info@mfae.gov.ps، في موعد أقصاه الساعة 12 من ظهر الأربعاء المقبل الموافق 30-12-2020.

وأشار إلى أنه سيتابع إنجاز الترتيبات الخاصة بتأمين سفر الطلبة مع سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، منوها إلى ضرورة اكتمال وثائق الطلبة وأوراقهم الثبوتية اللازمة لسفرهم.

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