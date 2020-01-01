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بلدية غزة تعقد لقاءً تشاوريًا لمشروع تطوير منطقة الخضرية

الإثنين 28 ديسمبر 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريًا لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تطوير منطقة الخضرية في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ضمن سياسة إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار وتنفيذه.

وحضر اللقاء عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط ورئيس لجنة حي الصبرة م. ماهر حرزالله، ولفيف من أهالي المنطقة.

ويشمل المشروع تطوير المنطقة بتمويل من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، وتشمل تجهيز المنطقة وتمديد خطوط مياه وصرف صحي جديدة، اضافة الى تمديد خطوط لتصريف مياه الأمطار، وتعبيد الشوارع ببلاط إنترلوك، وتركيب أعمدة إنارة جديدة في المنطقة.

وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وآليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في تطوير المنطقة وتسهيل حركة المواطنين والسكان، وأكدوا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال مرحلة التنفيذ.

كما استمع المختصين في البلدية لملاحظات المواطنين واحتياجات المنطقة؛ وأكدوا أنه سيتم أخذها في عين الاعتبار خلال تصميم المشروع

#بلدية غزة

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