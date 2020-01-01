إدارة سجن "ريمون" تنقل ثلاثة إلى عزل "أيلا" وترفض الإفصاح عن نتائج عيناتهم

رام الله / سما /

نقلت إدارة سجن "ريمون"، اليوم الاثنين، ثلاثة من ممثلي الأسرى إلى عزل سجن "أيلا"، وهم: جمال رجوب، ومحمود دودين، وأحمد بشارات.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قرار إدارة السجن جاء بعد يوم على الاعلان عن إصابة سجانين، وسجناء جنائيين بفيروس "كورونا"، لافتًا إلى أنها رفضت الإفصاح عن نتائج عينات الأسرى الثلاثة الذين جرى نقلهم، الأمر الذي صعّد من حجم التخوفات بين صفوف الأسرى.

وتابع، أن الإجراءات التي فرضتها إدارة السجن منذ يوم أمس في "ريمون"، أثارت العديد من التساؤلات لدى الأسرى، وزادت من حجم القلق لديهم، خاصة أن إدارة السجون ومنذ بداية انتشار الوباء تحتكر رواية الوباء.

وطالب نادي الأسير مجددًا منظمة الصحة العالمية، وكافة جهات الاختصاص بالضغط جديًا على الاحتلال، بالسماح بوجود طرف ثالث محايد يشرف، ويراقب على عملية أخذ العينات ومتابعة الأسرى صحيًا، لا سيما مع استمرار انتشار الوباء بين صفوف السّجانين وهم المصدر الوحيد لنقل عدوى الفيروس.