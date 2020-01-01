  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة



غزة / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة والمزارعين في الأراضي الحدودية شرق المدينة، بوابل من الرصاص والقنابل الدخانية.

وأفادت مصادر محلية ، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أضطر الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والدبابات الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة الرصاص وقنابل دخانية صوب المزارعين في أراضيهم الزراعية شرق حي الزيتون شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة والتنغيص على حياتهم، إضافة إلى استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.

#الاحتلال #غزة #بحر غزة

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الأخبار الرئيسية

الصحة : 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعاف

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

اشتية

اشتية يتوّعد كل الذين تسببوا في أحداث مقام النبي موسى..

860x484 (3)

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

اعلان سما رسائل