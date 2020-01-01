لهذا السبب .. قرار بإخلاء بحر غزة

غزة / سما /

أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها تلقت بلاغًا من الشرطة البحرية، بإخلاء البحر بشكل كامل من الصيادين فجر غد الثلاثاء، وحتى صباح الأربعاء.

ولم توضح النقابة أسباب الطلب، إلا أنه متعلق بالمناورة العسكرية للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التي أعلن عنها تحت اسم "الركن الشديد" والتي سيتم خلالها إطلاق صواريخ تجريبية تجاه البحر.

وأشارت النقابة إلى أن عملية إخلاء البحر ستجري الساعة الخامسة فجرًا، ويعود الصيادين للإبحار جددًا بنفس الساعة من فجر الأربعاء.

ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتعليمات للحفاظ على التعاون الثنائي وعدم إثارة أي مشاكل.