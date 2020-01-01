زار عائلتها .. فريدمان يدعو لتعزيز الاستيطان ردًا على مقتل مستوطنة

القدس المحتلة / سما /

دعا ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، اليوم الاثنين، إلى تعزيز البناء في المستوطنات بالضفة الغربية ردًا على قتل فلسطيني لمستوطنة إسرائيلية قرب جنين منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن السفير الأميركي زار عائلة المستوطنة استير هورغان في مستوطنة تال منشيه المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب جنين، وذلك برفقة رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان.

وقال زوج القتيلة، للسفير الأميركي، إن زوجته كانت ترغب بتوسيع البناء في المستوطنة، خاصةً وأن "العدو" (الفلسطينيين) يريدون إخراجنا من هنا، ونحن بحاجة للتمسك بهذه الأرض، هم يريدوننا أن نخاف ولكن نحن سنبقى هنا. وفق قوله.

ورد فريدمان بالقول "هي قتلت لأنها تنتمي إلى الشعب اليهودي، والرد الصحيح والوحيد هو البقاء هنا وتوسيع البناء".