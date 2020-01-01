النيابة بغزة تحقق في 653 قضية جديدة

غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة في غزة، يوم الإثنين، عن فتح تحقيقات في 653 قضية جديدة على مستوى قطاع غزة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان صحفي، أنها فتحت 288 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و365 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ولفتت إلى أنها لم تُسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأشارت إلى أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وأكدت النيابة العامة توقيف 84 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة .

وذكرت أن الإجراءات بحق الآخرين استمرت دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.