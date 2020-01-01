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الخارجية تعلن الحصول على موافقة لاستقبال طلبتنا الدارسين في الجزائر

الإثنين 28 ديسمبر 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تعلن الحصول على موافقة لاستقبال طلبتنا الدارسين في الجزائر



رام الله / سما /

اعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدي جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة عن حصوله على موافقة كريمة من السلطات الجزائرية المختصة لاستقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجزائر، الذين سجلوا على منصة وزارة الخارجية والمغتربين كما هو موضح في الكشف المرفق، وذلك في الأسبوع الأول من شهر ١ / ٢٠٢١.

وعلى الطلبة الاعزاء المسجلين في الكشف الاسراع في تاكيد رغبتهم في السفر الى الجزائر من خلال إرسال صورة عن جواز السفر والهوية الفلسطينية إلى البريد الإلكتروني التالي : e-info@mfae.gov.ps في موعد اقصاه الساعة ١٢ من ظهر يوم الأربعاء القادم الموافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠.

من جهته سيتابع الفريق إنجاز الترتيبات الخاصة بتأمين سفر طلبتنا الاعزاء مع فريق العمل المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.

ونوه الفريق إلى جميع الطلبة الراغبين في السفر إلى ضرورة الحرص على اكتمال وثائقهم وأوراقه الثبوتية اللازمة لسفرهم.

#وزارة الخارجية #الجزائر #الطلبة الفلسطينيين

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