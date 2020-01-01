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الصحة : 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعاف

الإثنين 28 ديسمبر 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " رام الله 4، نابلس 4، الخليل 2، بيت لحم 2، جنين 4"، قطاع غزة 7 وفيات، مدينة القدس 3 وفيات.

وأوضحت أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " رام الله 4، نابلس 4، الخليل 2، بيت لحم 2، جنين 4"، قطاع غزة 7 وفيات، مدينة القدس 3 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " قلقيليلة (23)، طولكرم (66)، رام الله (209)، سلفيت (22)، طوباس (25)، نابلس (104)، الخلبل (116)، ضواحي القدس (40)، بيت لحم (51)، جنين (74)، أريحا (10)"، قطاع غزة (477)، مدينة القدس (147).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " قلقيلية (47)، طولكرم (75)، رام الله (159)، سلفيت (76)، طوباس (24)، نابلس (206)، الخليل (74)، بيت لحم (85)، جنين (84)، أريحا (18)"، قطاع غزة (702)، مدينة القدس (88).

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.4%،  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.7%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 123 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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